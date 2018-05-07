ДФС: наймолодшому в Україні мільйонеру – 7 років

Наймолодшому в Україні мільйонеру сім років, повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан. Водночас найстаршому – 99.

За його словами, доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень, отримані у 2017 році, задекларували 4 063 платники.

«Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість цьогорічних мільйонерів зросла на 16%, або на 559 осіб. При цьому один громадянин задекларував дохід у розмірі понад 1 мільярд гривень», – сказав Продан.

Він розповів, шо найбільшу кількість мільйонерів (2 270 платників) складають громадяни віком від 45 років і вище. Серед вікової категорії від 30 до 45 років – 1605 мільйонерів, до 30 років – 188.