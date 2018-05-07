Військові підрахували кількість нових обстрілів протягом дня

У Міністерстві оборони України повідомили про число нових обстрілів у районі проведення операції Об’єднаних сил протягом нинішнього дня.

Як поінформував на брифінгу речник міністерства полковник Дмитро Гуцуляк, від півночі зафіксовано 12 прицільних ворожих обстрілів із боку російських гібридних військ, по 6 на кожному з двох оперативних напрямків.

Для обстрілів противник застосовував міномети калібрів 120 та 82 міліметри, загалом протягом ночі українські військові нарахували 85 мінометних вибухів на різних ділянках оборони. Крім того, цієї ночі ворожі вогневі провокації були здійснені з гранатометів різних типів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Уранці українські військові повідомляли про загострення ситуації на лінії зіткнення з боку російських гібридних сил протягом попереднього дня, 6 травня ‒ тоді противник здійснив 80 обстрілів підконтрольних Києву територій, зокрема житлових районів кількох селищ; унаслідок активних бойових дій чотири українські військовослужбовці були поранені і один загинув.

У підтримуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що наразі захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, своїх даних про становище на фронті протягом нинішнього дня не наводили, але стверджували про 16 порушень режиму припинення вогню українськими військовими за 6 травня і про одного вбитого внаслідок цих обстрілів їхнього бойовика. В аналогічному угрупованні «ЛНР» на Луганщині теж говорили тільки про становище за 6 травня, заявивши про шість обстрілів із боку українських сил.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще 26 березня оголосила про чергове, «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкували 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це була вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Перед цим чергові «режими тиші» на Донбасі мали діяти від 23 грудня 2017 року, а також від 5 березня 2018 року. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.