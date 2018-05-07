Севастополь: на генеральну репетицію параду вивели «артеківців» і «юнармійців»

На проспекті Нахімова в Севастополі провели генеральну репетицію параду 9 травня, на яку вивели «артеківців» і «юнармійців». Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, по центральній вулиці міста також пройшли курсанти та військові.

Також по проспекту проїхала колона військової техніки: броньований автомобіль «Рись», зенітні знаряддя, машини піхоти, самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир».

Всіх учасників параду зобов'язали повісити на груди однакові «георгіївські стрічки».

Після проходу військових запланувана хода ветеранів і «Безсмертного полку». За словами організаторів, російська влада цього року заборонила «неофіційні» колони полку. Портрети дозволили нести тільки учасникам колони, що узгоджена з урядом.

Як повідомляється, під час репетиції поліція та військові перекрили центральні вулиці міста.

На офіційній сторінці «Юнармії» зазначено, що метою руху є «патріотичне виховання нового покоління російських громадян».

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.

У сусідній Росії 9 травня відзначають День перемоги, цей день вважають святом перемоги Червоної армії та радянського народу над нацистською Німеччиною.

В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю пам'ятну дату Верховна Рада України встановила 9 квітня 2015 року в рамках реалізації політики декомунізації.