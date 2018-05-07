Дочки загиблого майданівця відкрили пам’ятник Героям Небесної сотні під Рівним

У селищі Оржів на Рівненщині 7 травня відкрили пам’ятник Героям Небесної сотні. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, стрічку перерізали Ангеліна і Софія Опанасюки – дочки захисника Майдану Валерія Опанасюка – жителя сусіднього села Дюксин, загиблого під час розстрілу Майдану в Києві у лютому 2014 року.

На церемонії відкриття молодші школярі пронесли селищем 100-метровий прапор України, військові з місцевої частини пройшли почесним маршем. У цей час старшокласники тримали у руках фотографії Героїв, загиблих на київському Майдані 20 лютого 2014 року.

Встановлений монумент виконаний із металу, рожевого граніту і карпатського білого каменю. Його автор – рівненський скульптор Петро Подолець – зобразив молодого чоловіка, який стрімко злітає в небо. Пам’ятник встановлений у центрі Оржева біля входу в дубовий гай.

Пам’ятник споруджений за підтримки українських і нідерландських підприємців.

Наступним кроком меценатів стане книга про повстанську історію селища Оржів, робота над якою вже ведеться.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

«Беркут» був розформований у лютому 2014 року, через кілька днів після розстрілів протестувальників у центрі Києва.