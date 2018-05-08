У Сирії розбився російський вертоліт, обидва пілоти загинули

У Сирії розбився російський бойовий вертоліт Ка-52, обидва пілоти загинули, підтвердили в міністерстві оборони Росії.

Катастрофа сталася 7 травня під час планового польоту, тіла льотчиків знайдені і доставлені на аеродром базування.

За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.

Розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор» випускається з 2010 року. Літальний апарат призначений для проведення розвідки місцевості, знищення танків і бойової техніки, інших вертольотів і літаків. Може використовуватися в навчальних цілях. Плани російського військового відомства на 2018 рік передбачають закупівлю 114 таких машин.

Кілька днів тому Росія втратила в Сирії літак Су-30 і обох пілотів. Втрати російських літаків і вертольотів за останні роки відбувалися в Сирії неодноразово.