На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 7 травня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів застосовували заборонене озброєння.

Як ідеться в ранковому зведенні, активну оборону українські військові вели поблизу населених пунктів Кримське, Попасна, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Широкине. За даними штабу, з артилерії калібру 122 міліметри бойовики обстріляли житлові райони селища Зайцеве в Донецькій області.

«Тільки впродовж минулого дня в Зайцевому зафіксовано 27 розривів гарматних снарядів», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили Збройні сили України в обстрілі Зайцевого та пораненні літньої жінки внаслідок цього обстрілу. Зведених даних про бойові дії 7 травня в угрупованні «ДНР» не подають.

В угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку українських військових 7 травня.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.