У Каннах почав працювати Український павільйон – Держкіно

У Каннах на кіноринку запрацював Український павільйон.

Як повідомляє прес-служба Держкіно, в павільйоні, розташованому у Village International під номером №102, представлена загальна інформація про учасників, стан і досягнення українського кіноринку.

За даними агентства, на плазмовому екрані в павільйоні демонструються ролики найновіших українських фільмів: трейлери готових стрічок і робочі матеріали тих, які ще перебувають у виробництві.

У рамках роботи павільйону заплановані зустрічі українських продюсерів з іноземними кіновиробниками, фестивальними відбірниками, представниками фондів та кінокомісій, дистрибуторами у сього світу, додають в Держкіно.

Кіноринок Каннського кінофестивалю (Le Marché du film) – щорічний міжнародний кіноринок. Кіноринок працюватиме до 17 травня. Церемонія відкриття 71-ого Каннського кінофестивалю відбудеться сьогодні, фестиваль триватиме з 9 до 20 травня.