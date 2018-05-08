Кличко: понад 25 тисяч жителів Києва брали участь в АТО

Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що на сьогодні понад 25 тисяч жителів Києва брали участь у бойових діях на Донбасі, понад триста київських бійців загинули.

«У цей день ми вшановуємо пам’ять загиблих, тих, хто віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність Вітчизни. Відбиваючи російську агресію, 336 киян-учасників АТО віддали за Україну свої життя. Усього у зоні АТО побували більш як 25 тисяч киян», – заявив Кличко під час вшанування киян – учасників бойових дій на Донбасі.

За його словами, міська влада цього року до Дня пам’яті і примирення виділила для понад 24 з половиною тисяч ветеранів АТО та родинам загиблих бійців одноразову фінансову допомогу у розмірі 500 гривень.

Координатор нинішньої акції від «Об’єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО» Юлія Кіреєва повідомила, що учасники організації ініціюють проведення подібних акцій не лише у Києві, а і в інших містах країни, завдання акції – не лише вшанувати пам’ять загиблих бійців, а й нагадати владі і суспільству про важливість підтримати жінок, чиї сини і чоловіки віддали свої життя за Україну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.