Уночі 9 травня загинув один український військовий – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє про «збільшення застосування противником важкого озброєння, особливо артилерії», що спричинило вночі 9 травня загибель одного українського військового, а впродовж доби 8 травня – поранення чотирьох бійців. За даними штабу, 8 травня підтримувані Росією бойовики 21 раз застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Артилерію калібрів 122 та 152 міліметри та міномети бойовики використали поблизу Кримського, Попасної, Троїцького, Луганського, Зайцевого, ідеться в повідомленні.

У штабі також інформують, що внаслідок здійснених бойовиками обстрілів із артилерії та мінометів снаряди влучили у житлові будинки та господарські будівлі в Зайцевому на Донеччині та Лоскутівці на Луганщині.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у восьми обстрілах позицій бойовиків 8 травня. В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.