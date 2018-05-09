У Дніпрі відбудеться «головний матч». «Шахтар» і «Динамо» розіграють Кубок України

У Дніпрі 9 травня відбудеться фінальний поєдинок Кубка України з футболу, в якому зустрінуться два гранди – київське «Динамо» та донецький «Шахтар».

«Дніпро-Арена» вже вдруге прийматиме фінал Кубка України. Дев’ять років тому в травні на цьому стадіоні «Шахтар», який цього ж місяця здобув виграв останній в історії європейського футболу Кубок УЄФА, програв український фінал полтавській «Ворсклі».

«Динамо» місяць тому вже грало на «Дніпро-Арені». Команда Олександра Хацкевича виграла (4:1) у півфіналі Кубка України у місцевої команди «Дніпро-1». До речі, головний тренер динамівців назвав майбутній поєдинок головним матчем для «Динамо» цього сезону, повідомляє офіційний сайт киян.

А наставник гірників Паулу Фонсека вказав, що «незалежно від попередніх результатів ми завжди дуже мотивовані в матчах із «Динамо». «Навколо нашого протистояння великий інтерес: його чекають футболісти, уболівальники і преса», – констатував керманич «Шахтаря».

У разі перемоги «Шахтар» може зрівнятися з «Динамо» за кількістю перемог в очних зустрічах у фіналах Кубка України: команди зіграли між собою дев’ять матчів, з яких кияни виграли п’ять.

Початок гри – о 20:30, пряму телевізійну трансляцію вестимуть канали «Україна» та «Футбол-1».