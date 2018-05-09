У Каннах відкрився 71-й міжнародний кінофестиваль

У французьких Каннах 8 травня відкрився 71-й міжнародний кінофестиваль. Цього року організатори вирішили зробити кілька змін в усталений порядок. На червоній доріжці заборонили робити селфі, пресі перестали показувати фільми перед урочистою прем’єрою, а відкриття відбулося не в середу, а у вівторок.

Картиною відкриття став фільм «Усі знають» іранського режисера Асгара Фархаді. У 2003 році він дебютував стрічкою «Танцюючи в пилу». Згодом він отримав «Золотого ведмедя» на Берлінале і «Оскар» за «Розлучення Надера і Сімін» (2011) і знову став лауреатом «Оскара» за кращий зарубіжний фільм за стрічку «Комівояжер» (2016). Картина «Усі знають» знята в Іспанії, головні ролі виконали Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем.

Міжнародному журі під головуванням акторки Кейт Бланшетт належить подивитися ще 20 конкурсних картин.