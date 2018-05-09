У Сумах на акції, яку організував «Опозиційний блок», сталась сутичка

У Сума на акції «Пам’ятай ім’я своє», яку організував місцевий осередок партії «Опозиційний блок», сталася сутичка.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько двох десятків представників товариства «Просвіта» прийшли з плакатами: «У Росії немає друзів – є вороги й раби», «Українців у війні з двома імперіями 13 мільйонів загиблих», «Тих, хто підтримував і підтримує Російську імперію, до пекла!», «Ганьба «дєдам», які воювали проти борців за волю України!».

Їх поява викликала обурення у деяких прихильників акції «Пам’ятай ім’я своє», через що сталася сутичка: хтось із натовпу розірвав один з плакатів, ще один зім’яли.

Після чого поліція зупинила конфлікт.

Крім того, поліція вимагала у представників «Просвіти» дозвіл на проведення власного заходу, проте ті запевнили, що просто долучились до акції «Пам’ятай ім’я своє».

На захід «Опозиційного блоку» прийшли близько півтори сотні учасників, дехто тримав таблички з фото та написами «Безсмертний полк», «Спасибо деду за победу».

Акція «Пам’ятай ім’я своє» відбувається у Сумах щороку 8 рік поспіль.