Чорногорія: сотні людей протестують через напад на журналістку

Сотні людей вийшли на вулиці столиці Чорногорії Подгориці 9 травня на знак протесту проти нападу на відому в країні антикорупційну журналістку.

Демонстранти вийшли на вулицю з банерами «Ні насильству», «За життя без страху» і закликали владу знайти і покарати нападників, які ввечері 8 травня вистрелили в Оліверу Лакич, яка працює в незалежному виданні Vijesti. Лакич із пораненням у ногу шпиталізована, вона перебуває у стабільному стані. Напад стався біля будинку, де живе журналістка.

Лакич пише про підозрілі бізнес-схеми, до яких, ймовірно, причетні керівники держави і їхні родини.

Владну Демократичну партію соціалістів Чорногорії вже давно звинувачують у корупційних і злочинних зв'язках, які в партії заперечують.

Це не перший випадок фізичного нападу на Лакич. Шість років тому, в 2012 році, журналістку жорстоко побили на цьому ж місці – навпроти її квартири. Вона змогла впізнати нападників, яких пізніше заарештувала поліція.

Генеральний директор компанії Vijesti Зелько Іванович заявив, що загалом на журналістів і офіси видання сталося 25 нападів. Видання відоме своєю незалежною й критичною журналістикою.

Сполучені Штати Америки і Європейський союз висловили стурбованість з приводу нападу на Лакич.