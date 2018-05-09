У Москві напали на посольство Латвії

У столиці Росії Москві 9 травня стався напад на будівлю латвійського посольства, затримані двоє людей. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter.

«Латвія рішуче засуджує такі провокації і вимагає від Росії повністю гарантувати безпеку дипломатичних місій Латвії, відповідно до міжнародного права», – написав він.

За даними ЗМІ, інцидент стався близько 17:30. До будівлі дипмісії підійшли п'ятеро людей і кинули в будівлю кілька димових шашок і фаєрів. Один із нападників намагався зробити чорною фарбою напис на стіні будівлі.

У російському «Інтерфаксі» повідомили, що затримані – активісти незареєстрованої партії «Інша Росія», які «висловлювали протест» біля посольства Латвії в Москві проти затримання правозахисника Володимира Ліндермана, що виступав за повернення російськомовної шкільної освіти в Латвії.