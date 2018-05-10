Росія не заважатиме діям Ізраїлю в Сирії – Нетаньягу

Росія не заважатиме діям Ізраїлю в Сирії, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу за підсумками переговорів з російським президентом Володимиром Путіним 9 травня, повідомляє Reuters.

«З огляду на те, що зараз відбувається в Сирії, необхідно продовжувати координацію між російськими військовими і армією оборони Ізраїлю і не допустити випадкових сутичок», – сказав Нетаньягу.

У ніч на 9 травня сирійські державні ЗМІ повідомили про ракетний удар по військовій базі урядових військ Сирії в передмісті Дамаска. Сирійські джерела твердять, що удар завдала авіація Ізраїлю.

8 травня, одразу після виступу Трампа про вихід з угоди з Іраном Ізраїль привів свої війська в стан підвищеної готовності в районі Голанських висот. Це сталося після того, як військові виявили «нестандартну активність іранських сил у Сирії».