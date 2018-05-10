Російська компанія відмовилася від проекту в Ірані через санкції

Компанія сина генерального прокурора Росії Ігоря Чайки відмовилася від будівництва станції опріснення води в Ірані через санкції США. Про це повідомляє 10 травня російська служба Радіо Свобода з посиланням на газету «Коммерсант».

Компанія «Російсько-близькосхідний експортний центр» збиралася вже в цьому році побудувати в Ірані станції опріснення для питної і технічної води потужністю до 200 тисяч кубометрів на добу, розповів виданню Олег Мітволь, який до квітня був співвласником компанії. Вартість проекту оцінювали в 180 мільйонів доларів. Через те, що США не повністю зняли санкції з Ірану, компанія Чайки не змогла домовитися про постачання до Ірану устаткування для станцій з його виробниками, повідомив Мітволь. За його словами, учасниками переговорів були, зокрема, компанії з Південної Кореї.

Іран входить до двадцятки країн із найсухішим кліматом у світі, і брак питної води є для країни серйозною проблемою.

Угода, підписана в 2015 році Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, Францією і США з одного боку та Іраном з іншого, передбачала зняття з Тегерана економічних санкцій США і Євросоюзу в обмін на контроль над іранською ядерною програмою.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення Вашингтона вийти з цієї угоди і оголосив про готовність застосувати до Тегерана санкції. Трамп зазначив, що Іран не виконував взятих на себе зобов’язань і не обмежив ядерні розробки в обмін на послаблення санкцій.