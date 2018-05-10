Бойовики з Горлівки обстріляли пункт пропуску «Майорське» – ДПСУ

Підтримувані Росією бойовики 10 травня вночі, близько 1:00, обстріляли контрольний пункт в’їзду та виїзду «Майорське», повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Постріли здійснювалися зі стрілецької зброї (СВД) з боку населеного пункту Горлівка в напрямку КПВВ та контрольного поста «Майорське», де несуть службу прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил», – ідеться в повідомленні.

У ДПСУ вказують, що постраждалих немає, «військовослужбовці перебували в укритті, вогонь у відповідь не відкривали».

В угрупованні «ДНР», яке контролює частину Донецької області, про цей інцидент не інформували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».