Гройсман: відсьогодні в України з’явився свій бренд

Кабінет міністрів України схвалив в розроблений спільно з експертним середовищем бренд «Ukraine NOW UA» («Україна Зараз»), повідомляє прес-служба уряду.

«Команда уряду, Мінінформполітики, експерти працювали над створенням бренду «Україна Зараз». Робота завершена. Це буде бренд України у світі... Ми зробили добрий крок, аби почати брендувати нашу країну. Хочу подякувати всім за роботу. Відсьогодні в Україні з’явився свій бренд», – заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Уряд доручив Міністерству інформаційної політику зареєструвати цей знак і розробити стандарт його використання.