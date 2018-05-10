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10 Травень 2018, Київ 15:17
Новини | Політика

Гройсман: відсьогодні в України з’явився свій бренд

Кабінет міністрів України схвалив в розроблений спільно з експертним середовищем бренд «Ukraine NOW UA» («Україна Зараз»), повідомляє прес-служба уряду.

«Команда уряду, Мінінформполітики, експерти працювали над створенням бренду «Україна Зараз». Робота завершена. Це буде бренд України у світі... Ми зробили добрий крок, аби почати брендувати нашу країну. Хочу подякувати всім за роботу. Відсьогодні в Україні з’явився свій бренд», – заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Уряд доручив Міністерству інформаційної політику зареєструвати цей знак і розробити стандарт його використання.

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