Метеорологи зафіксували у Києві 12 температурних рекордів у травні.

Як повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві дві ночі підряд виявились рекордно теплими.

За даними спостережень, ніч на 9 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року – стовпчик термометра не опустився нижче 16,6 градуса тепла.

Також ніч на 10 травня була рекордно теплою – 16 градусів тепла, цена 0,6 градуса вище температури 1996 року.

В обсерваторії зауважують, що це вже 12-тий температурний рекорд цьогорічного травня, хоча у 2007 роцівстановили 21 температурний рекорд.



За даними синоптиків, в Україні 11 травня відчутно похолодає через скандинавський антициклон.

