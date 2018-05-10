104-річний австралійський вчений помер, слухаючи «Оду до радості»

104-річний австралійський еколог та ботанік Девід Гудолл помер у Швейцарі після процедури евтаназії, яка заборонена в нього на батьківщині.

У свої останні хвилини Гудолл слухав «Оду до радості» Людвіга ван Бетховена. Таким було бажання науковця.

У свій останній день він відвідував ботанічні сади разом із трьома своїми онуками, а на прес-конференцію 9 травня він прийшов у джемпері зі словами «Старіти непристойно».

Гудолл пояснював своє бажання померти низькою якістю життя через вік.

Він входив до організації Exit International, яка лобіює легалізацію евтаназії в різних країнах. З її допомогою вченому вдалося зібрати майже 20 тисяч австралійських доларів (майже 400 тисяч гривень) на поїздку до Швейцарії.