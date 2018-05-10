В Україну привезли графіку Рембрандта

Ввечері 10 травня в Дніпрі в Музеї українського живопису відкрили виставку «Золотий вік. Голландія. Рембрандт». Тут представлено понад 50 робіт, на яких зображене життя Голландії XVII століття, коли митець створював ці гравюри.

Як розповідають організатори, у XIX столітті гравюри за дошками майстра, які були відреставровані й фактично повернуті до життя, відтворили його послідовники.

За словами організаторів, зокрема, відомий шанувальник Рембрандта Арман Дюран відтворив роботи голландського митця з філігранною точністю.

«На той момент дошки 17 століття, на які наносив малюнки Рембрандт, вже були в поганому стані», – зазначив мистецтвознавець Володимир Маліков

Експозицію зібрали з колекцій приватних колекціонерів Західної Європи. Поціновувачі мистецтва мають змогу першими в Україні побачити її в Дніпрі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У рамках виставки з 10 по 13 травня в музеї проводять Фестиваль тюльпанів.

Атмосферу пасторальної Голландії створили в музейному дворику, там встановили макет традиційного млину, велоінсталяцію, велетенські штучні, а також живі тюльпани, проводять дегустації голландських сирів. У залі, де експонуються роботи Рембрандта, є фотозони «майстерня митця» та «голландська кав’ярня». На виставці також діє проект «Доповнена реальність»: якщо навести на картину планшет, зображення «оживає».

Виставка триватиме до 26 липня.