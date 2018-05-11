На Донбасі зазнали поранень троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 10 травня зазнали легких осколкових поранень троє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил і додає, що з початку доби 11 травня втрат немає. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 55 разів порушували режим припинення вогню, з них у 15 випадках застосовували важке озброєння, в тому числі 152-міліметрові гармати.

Бойові дії тривали переважно на Донецькому напрямку, а також поблизу міста Попасна на Луганщині та селища Широкине на азовському узбережжі.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 10 травня, в угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку українських військових.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.