У Києві через стрілянину загинула людина – поліція

У Києві в Святошинському районі внаслідок стрілянини загинула людина.
Як повідомила прес-служба поліції, стрілянина сталася ввечері 10 травня на вулиці Академіка Булаховського.
За даними правоохоронців, стався конфлікт між трьома невідомими, один з них кілька разів вистрілив у живіт опоненту.
У поліції додають, що потерпілого у непритомному стані госпіталізували до медичного закладу, де від отриманих поранень він помер.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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