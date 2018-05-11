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11 Травень 2018, Київ 10:56
Новини | Події

У Києві через стрілянину загинула людина – поліція

У Києві в Святошинському районі внаслідок стрілянини загинула людина.

Як повідомила прес-служба поліції, стрілянина сталася ввечері 10 травня на вулиці Академіка Булаховського.

За даними правоохоронців, стався конфлікт між трьома невідомими, один з них кілька разів вистрілив у живіт опоненту.

У поліції додають, що потерпілого у непритомному стані госпіталізували до медичного закладу, де від отриманих поранень він помер.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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