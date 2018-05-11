Порошенко приймає в Києві президента Словенії

У Києві 11 травня відбуваються переговори президента України Петро Порошенко з президентом Словенії Борутом Пахором, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

«Лідери обох держав обговорять спільні зусилля з метою протистояння агресії РФ та обміняються думками з широкого спектру актуальних питань двостороннього та міжнародного співробітництва, у тому числі в контексті подальшої підтримки Словенією європейської та євроатлантичної інтеграції України. За результатами зустрічі планується підписати низку двосторонніх документів», – ідеться в повідомленні офіційного сайту президента України.

Переговорам передувала офіційна церемонія зустрічі президентів України та Словенії.

Прес-служба Порошенка уточнює, що візит Борута Пахора є його першим візитом в Україну після переобрання президентом Словенії у листопаді 2017 року.