На Донбасі на КПВВ «Мар’їнка» тимчасово зупинили пропуск – ООС

На Донбасі на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка» тимчасово зупинили пропуск, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

«Сьогодні, 11 травня, з метою запобігання провокацій з боку російсько-окупаційних військ, забезпечення безпеки громадян, командуванням Об’єднаних сил з 10:55 на контрольно-перепускному пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) «Мар’їнка» тимчасово запроваджено режим «Червоний», – вказано у повідомленні.

На лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним. Чотири автомобільні пункти пропуску працюють у Донецькій області – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове».

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву в підтримці сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські «добровольці».