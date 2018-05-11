Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження через пожежу на місці поселення ромів

Головне управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне провадження через пожежу 9 травня на місці стихійного поселення ромів на околиці Львова за статтею про «хуліганство».

Про пожежу на місці проживання групи ромів 10 травня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. За її інформацією, табір підпалили невідомі особи, були знищені речі ромів, а самі мешканці табору покинули це місце.

Омбудсмен звернулась із запитом до правоохоронців Львівщини, і 11 травня з’явилось офіційне повідомлення від поліції про відкриття кримінального провадження. Однак правоохоронці заявили, що станом на 11 травня ніхто із постраждалих не звернувся із заявою.

У коментарі Радіо Свобода речник головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев підвтердив факт пожежі. 9 травня близько 21 години до служби надійшла інформація про пожежу на відкритому просторі, 30 квадратних метрах, на вулиці Городоцькій. Коли рятувальники прибули на місце, вогнем були знищені п’ять наметів і на місці перебували кілька людей. Пожежу рятувальники ліквідували за 15 хвилин.

Існують кілька версій інциденту: табір ромів могли підпалити невідомі особи або ж пожежа трапилась через необережність його мешканців.