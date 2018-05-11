У Мінрегіоні розробляють модель розвитку Карпат

У Мінрегіонрозвитку робоча група розробляє модель розвитку гірських територій в Україні.

«Це мають бути конкретні, дієві інструменти, застосування яких дасть можливість розбудовувати інфраструктуру такої місцевості, створювати робочі місця, заохочувати бізнес укорінюватися і зростати, реалізовувати проекти, які створюватимуть додану вартість. Такі інструменти має на розгляд Уряду запропонувати робоча група», – сказав заявив голова робочої групи В’ячеслав Негода, якого цитує прес-служба уряду.

Він доручив протягом двох тижнів провести регіональні дискусії щодо напрацювання інструментів розвитку гірських територій Карпат.

У березні уряд направив на розгляд Верховної Ради законопроект щодо сталого розвитку та створення нових робочих місць у гірських та високогірних населених пунктах (№8154). Законопроектом, серед іншого, пропонується визначити та врахувати для гірських та високогірних населених пунктів підвищених коефіцієнтів при розрахунку розміру медичної й освітньої субвенцій.