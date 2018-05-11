Влада Кривого Рогу прокоментувала виконання 9 травня пісні, присвяченої солдатам Росії в Сирії

Пісні під час офіційних заходів 9 травня у Кривому Розі обирали, виходячи з їхнього «тематичного змісту», повідомили Радіо Свобода в Центрально-Міській районній раді Кривого Рогу 11 травня у відповідь на інформаційний запит.

Він стосувався виконання пісні «Верните память» про російських солдатів у Сирії, яка прозвучала під час офіційних у Кривому Розі 9 травня, коли відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У відповіді, яка підписана в.о. голови – заступником голови Центрально-Міської районної ради Кривого Рогу Сергієм Логвіновим, йдеться про те, що програму святкування в райраді складали, «враховуючи тематику заходу».

«Основний акцент при виборі пісенного матеріалу було зроблено на тематичний зміст пісень, спрямований на збереження пам’яті про загиблих героїв, які віддали своє життя за свою країну, та вшанування ветеранів Другої світової війни. Тому інформація з приводу проведення заходу, що міститься у соціальних мережах та ЗМІ, носить суб'єктивний характер і не відповідає основній меті заходу», – заявили в райраді.

Народний депутат Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що звернувся до голови СБУ Василя Грицака з вимогою провести перевірку інциденту.

«Вимагаю встановити посадових осіб органів місцевого самоврядування, якими було розроблено та погоджено сценарний план даного заходу», – написав Усов.

У СБУ Радіо Свобода повідомили, що його запит буде опрацьований упродовж п’яти днів.

Водночас у Криворізькому міському відділі поліції Радіо Свобода сказали, що до поліції із заявами щодо пісні поки ніхто не звертався. За даними правоохоронців, на заходах 9 травня в Кривому Розі зафіксований лише один інцидент: жінка з «георгіївськогою стрічкою», на неї склали адмінпротокол.

У мерії Кривого Рогу Радіо Свобода повідомили, що відповідальною за захід була Центрально-Міська райрада міста й від коментарів відмовились.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Кривому Розі на церемонії відзначення 9 травня була виконана пісня «Верните память», присвячена російським солдатам у Сирії, написана офіційною представницею МЗС Росії Марією Захаровою. На заході був присутній мер міста, посадовці, ветерани, школярі.