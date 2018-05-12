Російські бомбардувальники перехоплені американськими військовими літаками біля Аляски

Два російські бомбардувальники 11 травня перехоплені двома американськими реактивними літаками в міжнародному авіапросторі біля берегу Аляски.

Два російські Ту-95 «Ведмідь» влетіли у так звану ідентифікаційну зону протиповітряної оборони, яка розташована у близько 300 кілометрах від західного берега Аляски, заявив речник Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки в коментарі телеканалу CNN.

За його словами, два винищувачі F-22 перехопили російські літаки, після чого Ту-95 покинули ідентифікаційну зону.

Міністерство оборони Росії заявило агентству «РИА Новости», що російські літаки супроводжувалися американськими впродовж 40 хвилин. У відомстві повідомили, що F-22 не наближалися до російських літаків ближче, ніж на 100 метрів.