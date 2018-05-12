Екс-прем’єру Малайзії заборонили виїжджати з країни через підозру в корупції

Колишньому прем’єр-міністру Малайзії Наджибу Разаку заборонили виїжджати з країни через підозру в багатомільярдній корупції.

Після чуток, що 64-річний Разак разом з дружиною планують вилетіти до Індонезії, в аеропорту міста Куала-Лумпур зібралася юрба людей.

Коаліція Разака, яка була при владі 60 років, зазнала несподіваної поразки на виборах цього тижня.

Пізніше політик оголосив, що піде у відставку з посади голови партії «Об’єднана малайська національна організація» та коаліції «Національний фронт».

Перемогу на виборах здобув опозиційний «Альянс надії» 92-річного Махатхіра Мохамада. Пізніше його призначили прем’єр-міністром. Він став найстарішим обраним лідером у світі.

Мохамад уже очолював уряд Малайзії – з 1981 по 2003 рік. Після перемоги на парламентських виборах він назвав своєю метою відновлення верховенства закону в країні.

«Альянс надії» пообіцяв не переслідувати коаліцію «Національний фронт» і її лідера Разака, якого підозрюють у корупції і розкраданні бюджетних коштів. Сам Разак після виборів заявив, що він приймає «волю народу».