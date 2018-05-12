Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує надати Україні 125 мільйонів доларів для Донбасу і навколишніх територій, «які відчули на собі вплив російської агресії», повідомила прес-служба організації у Facebook.

«Цю додаткову технічну допомогу буде спрямовано на подальшу стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні, підвищення стійкості місцевої економіки і прискорення її розвитку», – заявили в агентстві.

Організація повідомила, що про допомогу оголосять 15 травня під час прес-конференції заступника адміністратора і керівника USAID у справах країн Європи та Євразії Брока Бірмана, спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і посла США в Україні Марі Йованович.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.