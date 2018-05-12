Єгипет засудив опитування російського каналу про належність спірної території

Єгипет засудив опитування на сайті російської фінансованої владою телемережі RT щодо належності спірної прикордонної території поблизу Червоного моря – Єгиптові чи Суданові.

Як заявило Міністерство закордонних справ Єгипту, поява такого опитування на сайті телемережі попереднього дня, 11 травня, є «неприйнятною поведінкою», яка «вимагає негайного пояснення». У зв’язку з цим уранці 12 травня міністерство звернулося до російської сторони з різким засудженням опитування, яке оголосив пов’язаний із владою Росії канал, і вимогою надати таке пояснення.

А голова МЗС Єгипту Самех Шукрі скасував інтерв’ю, яке він мав дати для RT 12 травня, додав речник міністерства Ахмед Абу Зейд.

Державна інформаційна служба Єгипту – орган, що наглядає за діяльністю в цій країні іноземних засобів інформації – зі свого боку повідомила, що теж викликала представників RT з приводу опитування, яке, за словами відомства, підриває суверенітет Єгипту.

Пізніше 12 травня служба повідомила, що канал зняв це опитування зі свого сайту.

Єгипет фактично контролює так званий «трикутник Халаєб» на своєму південному кордоні, що межує з Суданом, але претензії на цю територію висловлює і Судан. Суперечка через цю територію вже багато років псує відносини між сусідніми державами.