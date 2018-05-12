У столиці Франції внаслідок нападу з ножем є загиблі і поранені

У столиці Франції Парижі, за повідомленнями органів влади, є загиблі і поранені внаслідок нападу з ножем.

За повідомленням паризької префектури (управління) поліції, на цей час говорять про загибель однієї людини і поранення ще чотирьох – двох серйозно і двох легко.

Також, за цими даними, загинув і сам нападник. Засоби інформації повідомляють, що його застрелила поліція.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон високо оцінив у твітері «холоднокровну і швидку реакцію поліції, яка нейтралізувала нападника».

Інших подробиць нападу ще немає. Також невідомий його мотив.

Уряд Франції вже засудив цей «одіозний» напад у Парижі.