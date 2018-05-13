В Індонезії повідомили про жертви внаслідок нападу на церкви

В Індонезії повідомили про три напади на християнські церкви в цій мусульманській країні, внаслідок яких є загиблі і поранені.

За словами поліції, внаслідок цих нападів у місті Сурабая загинули щонайменше дев’ять людей і поранені ще 40. Принаймні один із нападів здійснив смертник.

Унаслідок вибухів загинув і не менш ніж один нападник.

Крім того, поліція повідомила, що також виявила в одній із церков міста вибуховий пристрій, що не спрацював.

Відповідальність за напади на християнські храми в Сурабаї, другому за населенням місті Індонезії і центрі провінції Східна Ява, ще ніхто не взяв. Але в Державному агентстві розвідки заявили, що вважають призвідниками нападів угруповання «Джемаат Аншаруд-Даулах», яке надихається діями екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Індонезія, де велику більшість населення становлять мусульмани, останніми роками зазнає актів насильства з боку місцевих войовничих угруповань.

В Індонезії, де живе найбільша у світі мусульманська громада (з понад 260 мільйонів населення мусульмани становлять понад 227 мільйонів, або понад 87 відсотків), є також значні меншини християн, індуїстів і буддистів.