В Україні вшановують День матері. Друга неділя травня, день цього свята, цього року припала на 13 травня.

Це свято, яке з’явилося на землях Західної України між двома світовими війнами, 1939 року заборонила радянська влада, окупувавши ці території. Свято неофіційно відродилося після відновлення незалежності України, а з 2000 року вшановується й на державному рівні.

На День матері президент України Петро Порошенко указом присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 1051 українці. Як повідомила його прес-служба, відзначені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

Порошенко також привітав матерів України з Днем матері, який він назвав «прекрасним, осяяним і зігрітим найвищими почуттями святом».

День матері вшановують у багатьох країнах світу, і в різних країнах існують різні дати для цього свята. Друга неділя травня – найпоширеніша з них, цього дня День матері святкують майже в 90 країнах.