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13 Травень 2018, Київ 14:52
Новини | Події

У Білорусі в аварії автобуса з українськими дітьми загинула дитина

Мікроавтобус, що віз українських дітей, після аварії, 13 квітня 2018 року, фото ДАІ Брестської області Білорусі

У Білорусі внаслідок транспортної пригоди з мікроавтобусом із українською дитячою футбольною командою загинула дитина 2005 року народження.

Іще шестеро дітей потрапили до лікарні, з них одна дитина у важкому стані, інформує білоруське агентство «БелТА».

За даними державтоінспекції у Брестській області, які наводить агентство, аварія сталася вранці внаслідок зіткнення мікроавтобуса з автонавантажувачем у Каменецькому районі.

На місці аварії, 13 квітня 2018 року, фото ДАІ Брестської області Білорусі
На місці аварії, 13 квітня 2018 року, фото ДАІ Брестської області Білорусі

Речниця Міністерства охорони здоров’я Білорусі Юлія Бородун повідомила агентству, що стан потерпілих дітей різний: «є переломи, звихи, в більшості черепно-мозкові травми». Дитина, яка у важкому стані, перебуває на штучній вентиляції легенів.

Міністр охорони здоров’я Білорусі Валерій Малашко заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. Як мовиться в його заяві, що розміщена на сайті міністерства, до надання допомоги потерпілим залучені найкращі лікарі Білорусі.

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