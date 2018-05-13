У Білорусі в аварії автобуса з українськими дітьми загинула дитина

У Білорусі внаслідок транспортної пригоди з мікроавтобусом із українською дитячою футбольною командою загинула дитина 2005 року народження.

Іще шестеро дітей потрапили до лікарні, з них одна дитина у важкому стані, інформує білоруське агентство «БелТА».

За даними державтоінспекції у Брестській області, які наводить агентство, аварія сталася вранці внаслідок зіткнення мікроавтобуса з автонавантажувачем у Каменецькому районі.

Речниця Міністерства охорони здоров’я Білорусі Юлія Бородун повідомила агентству, що стан потерпілих дітей різний: «є переломи, звихи, в більшості черепно-мозкові травми». Дитина, яка у важкому стані, перебуває на штучній вентиляції легенів.

Міністр охорони здоров’я Білорусі Валерій Малашко заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. Як мовиться в його заяві, що розміщена на сайті міністерства, до надання допомоги потерпілим залучені найкращі лікарі Білорусі.