Білорусь: двоє українських дітей перебувають у реанімації в Бресті, їхній стан стабільний

Двох дітей із мікроавтобуса, який вранці 13 травня потрапив до аварії біля міста Каменця, що у Білорусі, перевезли до Брестської лікарні. Їхній стан стабільний, вони перебувають у реанімації, – повідомили кореспондентові Радіо Свобода в обласній клінічній лікарні Бреста.

Подробиця про стан дітей лікарі готові надавати лише їхнім рідним, «з пресою офіційно спілкуватися буде адміністрація лікарні у понеділок», – відповіли у лікарні, зазначивши, що в неділю в лікарів було «багато роботи». Наразі відомо про черепно-мозкові травми й те, що одному з травмованих потрібен апарат штучного дихання.

Ще четверо потерпілих українських дітей, які перебували в мікроавтобусі, перебувають на лікуванні у білоруському місті Каменці. У них різні травми та переломи. Сьогодні їх відвідав український консул із міста Брест.

Одного хлопця (2005 року народження з міста Суми) врятувати не вдалося. Його близькі вже у дорозі до Бреста.

Усі діти з Сумської області, вони члени дитячої футбольної команди, їхали з Польщі додому територією Білорусі. Трагічна аварія сталася неподалік від кордону Польщі та Білорусі о 7-й годині ранку в неділю. Дорога на місці ДТП була непошкоджена, «освітлення було достатньо», – повідомляють представники білоруської державтоінспекції.

Під час аварії не було лобового зіткнення, мікроавтобус «Рено» з дітьми «наздогнав» навантажувач «Амкодор», дитина, яка сиділа на пасажирському місці спереду, загинула миттєво.

Наразі нічого не повідомляється про стан здоров’я і долю водія мікроавтобуса, громадянина України 1976 року народження. У випадках таких аварій у Білорусі заводять кримінальні справи і водій стає підозрюваним. Наразі продовжуються слідчі дії.

Білоруське МОЗ надало оперативну кваліфіковану допомогу. Міністр охорони здоров’я Білорусі Валерій Малашко заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і відправив до Бреста свого першого заступника. Як мовиться в заяві міністра, яка розміщена на сайті міністерства, до надання допомоги потерпілим залучені найкращі лікарі Білорусі.