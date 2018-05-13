У Страсбурзі затримали приятеля чоловіка, який вчинив напад у Парижі

У східно-французькому місті Страсбург затримали приятеля Хамзата Азімова – 20-літнього чоловіка, який вчинив напад із ножем у Парижі напередодні пізно ввечері. Затриманого чоловіка допитає поліція. Також поліція затримала батьків нападника.

Азімов, уродженець Чеченської республіки Росії, отримав разом із своєю матір’ю французьке громадянство у 2010 році. Він виріс у Страсбурзі, де, за словами джерела AFP, мешкає багато біженців із Чечні, які шукали притулку після подій у 90-х роках на території їхньої республіки.

Співрозмовник AFP також повідомив, що Азімов був включений до двох основних списків потенційних терористів, створених французькими правоохоронними органами. Як пояснив Бенжамен Ґріво – представник уряду Франції – Азімов перебував у цьому списку з 2016 року як особа «зі схильністю до радикальних дій».

Те, що він дійсно народився в Чечні, підтвердив і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Він покладає «відповідальність за те, що Азімов став на шлях тероризму», на французьку владу.

Поліція у Парижі застрелила Хамзата Азімова після того, як він увечері 12 травня напав із ножем на перехожих у центральній частині французької столиці, вбивши 29-річного чоловіка і поранивши ще чотири особи.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило, що підозрюваний нападник був одним із його «воїнів». Очевидці нападу повідомляли, що нападник вигукував слова «Аллах акбар». Справу розслідують антитерористичні органи, поінформував прокурор Парижа Франсуа Молен. А міністр внутрішніх справ Жерар Коллон провів спеціальну нараду силових структур через цей напад.

Тим часом у лікарні уточнили, що стан усіх чотирьох поранених не загрожує життю; спершу повідомляли, що двоє з них перебували у важкому стані.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив після нападу, що «Франція знову платить криваву ціну» і що країна не поступиться «ворогам свободи».

Франція останніми роками стала місцем цілої низки нападів, пов’язаних із тероризмом – від масових убивств до дрібніших інцидентів, що теж призводили до жертв. Напади на перехожих із ножем, так само як наїзди автом, із ісламістським підтекстом ставалися і в інших країнах Європи.