На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 13 травня осколкових поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 63 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували міномети та артилерію.

«Активна оборона підрозділів об’єднаних сил на Луганському напрямку тривала в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке. На Донецькому напрямку ворог активізувався в районах населених пунктів Світлодарськ, Новолуганське, Зайцеве, Верхньоторецьке. Не припиняються бойові дії в районі Авдіївської промзони та населеного пункту Піски, а також на Маріупольському напрямку в районах Талаківки, Водяного та Широкиного», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про п’ять обстрілів з боку Збройних сил України 13 травня. В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії минулої доби не подають, але звинувачують українських військових у пораненні кількох цивільних у Горлівці.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.