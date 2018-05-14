Міністр закордонних справ Ірану обговорить ядерну угоду в Москві

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф після завершення переговорів у Китаї зустрінеться 14 травня в Москві з російським колегою Сергієм Лавровим. Сторони обговорять зусилля для збереження ядерної угоди, підписаної між Тегераном та шістьма світовими державами в 2015 році.

Москва – другий після Пекіна пункт турне Заріфа по ключових для угоди столицях. Іран з’ясовує позиції інших учасників після рішення президента США Дональда Трампа про вихід його країни з угоди, що звільняє Тегеран від міжнародних санкцій в обмін на контроль за його ядерною програмою.

Після Москви Заріф вилетить до Брюсселя, щоб зустрітися з очільницею зовнішньої політики ЄС Федерікою Могеріні, яка 15 травня планує провести зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Британії, щоб обговорити угоду.

Росія, Китай, Велика Британія, Німеччина та Франція закликали Вашингтон залишатись відданим домовленостям 2015 року, заявивши, що це найкращий спосіб запобігти розвитку Іраном ядерної зброї.

Державний секретар США Майк Помпео заявив в інтерв’ю Fox News 13 травня, що Вашингтон готовий обговорити з європейськими партнерами та Тегераном більш широкомасштабну угоду з Іраном.