Порошенко показав будівництво 11 казарм та їдальні на 2500 місць на полігоні «Широкий Лан»

У Миколаївській області на полігоні «Широкий Лан» відбувається будівництво «військове містечко нового зразка», повідомив у соціальних мережах президент України Петро Порошенко.

«Бригадний комплекс включатиме 11 казарм нового зразка, їдальню на 2500 місць, спортивну базу, сучасну базу відпочинку для військовослужбовців-контрактників та офіцерів, пошту, магазини, кафе, медичну частину. Це – перший настільки масштабний проект, і ми втілюємо його за рахунок бюджетних коштів», – написав Порошенко у Facebook.

Він також повідомив про плани відвідати будівництво, щоб «на власні очі перевірити, в яких умовах будуть навчатися, тренуватися та відпочивати наші захисники».

«Широкий Лан» – один із найбільших українських військових полігонів. На ньому, зокрема, відбуваються пуски і випробування нової української ракетної техніки.

У лютому 2016 року близько півсотні бійців 53-й окремої механізованої бригади, незадоволені умовами їх розміщення на полігоні «Широкий Лан», а також в цілому ставленням командування щодо їх забезпечення, вирушили пішки в прокуратуру Миколаєва. Бійці скаржилися на погану якість харчування на полігоні, прострочені ліки, а також на проблеми з водою.