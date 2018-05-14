НАЗК знову просить Дейдея надати пояснення щодо ймовірного конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції повторно на 16 травня запросило для надання пояснень народного депутата з фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея.

Як повідомляє прес-служба агенції, для надання пояснень та зауважень щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення депутата вже викликали на 10 травня, однак він не з’явився.

Національне агентство встановило, що у вересні 2017 року Дейдей, користуючись депутатськими повноваженнями задля задоволення приватного інтересу, здійснював дії на користь себе під час направлення депутатського звернення до Генерального прокурора України.

У НАЗК зазначають, що це зумовило виникнення суперечності між представницькими повноваженнями народного депутата Дейдея і його приватним інтересом.

Наразі депутат не коментував цю заяву НАЗК.