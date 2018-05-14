За останні три місяці в Україні щодня через ДТП помирали 6 людей – Супрун

За останні три місяці в Україні щодня через дорожньо-транспортні пригоди помирали 6 людей, повідомляє виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Мабуть, буде важко знайти в нашій країні людину, яка хоча б раз у житті не була свідком аварії на дорозі. Тільки за останні 3 місяці, тільки в Україні кожного дня помирало 6 людей. Та найгірше, що ці смерті – зазвичай молоді люди», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Вона нагадала, що, за даними ВООЗ, використання ременів безпеки зменшує ризик смерті пасажирів на передньому сидінні на 40-50%, на задньому сидінні – на 25-75%.

Проте, за її словами, люди продовжують ігнорувати ремені безпеки, ставити на них «заглушки».

«Найбільш обурює, коли від безвідповідального ставлення дорослих гинуть діти, які беруть приклад від старших щодо ставлення до безпеки… Чим більше в суспільстві толеруватимуться такі абсурдні та насправді дуже загрозливі для здоров’я речі…тим частіше будуть гинути люди», – наголосила керівник МОЗ.

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Як повідомляв прем’єр Володимир Гройсман на початку травня, щодня 11 українців гинуть в ДТП.