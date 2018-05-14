Суддя Бобровник помер через погіршення самопочуття – попередні дані

Суддя Солом’янського райсуду Києва Олександр Бобровник помер, за попередніми даними, через погіршення самопочуття.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, для встановлення остаточної причини смерті призначена судово-медична експертиза.

За повідомленням, чоловік помер 13 травня за кермом власного автомобіля на території Житомирської області. За попередніми даними, суддя помер не в аварії, а через погіршення самопочуття.

Олександр Бобровник розглядав кілька резонансних справ. Зокрема у квітні минулого року він не задовольнив клопотання обвинувачення про затримання колишнього народного депутата Миколи Мартиненка – його випустили на поруки 18 депутатів Верховної Ради, одного міністра і одного заступника голови Центральної виборчої комісії.

Крім того, у березні 2017 року Бобровник обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою усуненому з посади голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову.

У лютого 2016 року суддя Солом’янського суду Києва Олександр Бобровник зобов’язав прокуратуру закрити провадження щодо колишнього депутата Верховної Ради і бізнес-партнера Віктора Януковича Юрія Іванющенка, зокрема, через вичерпання термінів досудового розслідування справи.