Суд на Луганщині зобов’язав Парубія прибути на засідання у справі Єфремова

Старобільський районний суд Луганської область має намір 31 травня допитати голову Верховної Ради Андрія Парубія як свідка у справі колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Прокуратура попросила суд дозволити допит спікера по відеоконференцзв’язку з Києва, мотивувавши це прохання щільним графіком роботи Парубія.

Суд відмовив у цьому клопотанні і зобов’язав спікера прибути до суду 31 травня.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова з Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до суду бвинувальний акт стосовно Єфремова. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА; пособництво в захопленні Управління СБУ в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державну зраду.