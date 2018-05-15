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15 Травень 2018, Київ 06:31
Новини | Політика

Оновлення ЦВК. Пошук компромісу між Порошенком і парламентом – ранковий ефір Радіо Свобода

Парламент планує оновити склад ЦВК. Що може завадити депутатам?

Санкції США проти українських чиновників. Загроза покарання за гальмування реформ.

Протести у Грузії. Боротьба з наркотиками чи поліцейським свавіллям.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: заступник голови ЦВК Андрій Магера, політичний експерт Валерій Клочок; народний депутат (позафракційний) Віталій Купрій, блогер Карл Волох; кореспондент «Настоящего времени» в Тбілісі Звіад Мчедлишвілі, директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін, політолог, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава.

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