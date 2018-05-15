Соціальна мережа Facebook призупинила роботу близько 200 додатків, які мали доступ до великої кількості даних користувачів, повідомило агентство Reuters.

За словами представника соцмережі Айма Арчібонґа, роботу додатків призупинили, щоб з’ясувати, чи зловживали вони отриманими даними.

Скандал навколо Facebook розгорівся 16 березня через потрапляння особистих даних мільйонів користувачів в розпорядження компанії Cambridge Analytica.

4 квітня Facebook визнала, що Cambridge Analytica несанкціоновано отримала особисті дані 87 мільйонів Facebook-користувачів. Британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних та допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.