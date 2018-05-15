Український музей вийшов до фіналу #MuseumDanceOff5 (відео)

Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник вийшов до фіналу міжнародного музейного танцювального конкурсу #MuseumDanceOff5. У фіналі українські танцюристи-аматори змагаються з колегами з інших країн – Австралії, Великобританії, США, Нової Зеландії, Канади, Мексики.

Учасники конкурсу з Кам’янця-Подільського зняли своє відео в Музеї грошей, розташованому в місцевій Ратуші.

15 травня ще триває голосування за переможця конкурсу. Українські музейники наразі є третіми, за них проголосували майже 13 тисяч людей. Випереджають українців новозеландський Музей Південного Кентербері (18 з половиною тисяч) та американський Музей науки Вірджинії (26 тисяч).

Музей, який набере найбільше голосів онлайн, стане переможцем, проте ще є категорія суддівського вибору, яка буде оголошена пізніше.