Російський комік Поперечний заперечує «антиукраїнську позицію», яка стала підставою для рішення СБУ

Російський комік Данила Поперечний заперечує наявність підстав для рішення СБУ про заборону в’їзду в Україну. Про це він написав у коментарі до повідомлення організації «Відсіч», звернення якої до спецслужби і стало підставою для рішення.

«У вас немає найменшого права забороняти мені в’їзд в країну, в якій я закінчив середню школу, в якій живуть мої друзі і однокласники, а також моя мама. Про яку таку «антиукраїнську» позицію взагалі може йтися? Ви хоч знаєте, хто я і чим займаюся в Росії?» – написав Поперечний, звертаючись до «карателів».

Громадянський рух «Відсіч» увечері 14 травня проінформував, що після його звернення СБУ заборонила в'їзд російському відеоблогеру та стендап-коміку Данилу Поперечному.

«Причиною стала антиукраїнська позиція «митця» та його заяви на підтримання російської політики в Україні, зокрема, окупації Криму. Наступні три роки він не зможе потрапити на територію нашої держави», – вказують активісти в повідомленні і додають скріншот відповіді СБУ.

Російський комік Данила Поперечний під час своїх публічних виступів і на власному Youtube-каналі висловлюється критично щодо нинішньої російської влади. У коментарях до повідомлення руху «Відсіч» прихильники коміка вказали, що не бачили жодних підтверджень антиукраїнської позиції блогера.