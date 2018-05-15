У Києві з 14 липня зросте вартість проїзду в громадському транспорті – КМДА

У Києві з 14 липня вартість проїзду у міському транспорті зросте до 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, або до 8 гривень – за разову поїздку.

Як заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, наразі економічно обґрунтований тариф на перевезення одного пасажира, що враховує всі видатки, становить у метро – 8,27 гривні, у наземному транспорті – 8,77 гривні.

Він нагадав, що останнє підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня відбулось у лютому 2015 року, а протягом трьох років в Україні зросли тарифи на електроенергію – у 5,4 рази.

«Тобто нинішнє зростання є компромісним, і воно менше від необхідного», – сказав заступник голови КМДА.

Давтян додав, що для пенсіонерів, ветеранів АТО, чорнобильців та інших пільгових категорій населення проїзд залишиться безкоштовним.

Наразі вартість проїзду у столичних автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулерах становить 4 гривні за поїздку, міських електричках – 5 гривень, а єдиний разовий квиток на перевезення пасажирів у міській електричці та трамваях на маршрутах № 4, 5 або в автобусах № 59, 60, 61 коштує 7 гривень.

Як у лютому повідомляли журналісти програми «Схеми», станом на 2018 рік загальний борг Київського метрополітену перед компанією «Укррослізинг» складає майже 2 мільярди гривень, цей борг може завадити роботі підприємства у звичайному режимі.

Нині бенефіціаром компанії «Укррослізинг» в українському реєстрі вказаний Павло Фукс – донедавна російський бізнесмен, – йдеться у розслідуванні «Метод Фукса: як викачати мільярд від київського метро».